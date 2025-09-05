Konut kredisinde faiz oranları güncellendi!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yaşam maliyetlerinin birikim yapmayı zorlaştırması sebebiyle, çoğunlukla kredilere yönelmeyi tercih ediyor. Ancak kredilerin geri ödeme tabloları da vatandaşları ekonomik açıdan zorluyor. Ev almayı düşünün vatandaşlar arama motorlarında sıklıkla kredilerin geri ödemelerine yönelik aramalar gerçekleştiriyor. Bankaların güncel faiz oranları %2,77 ile %4,29 arasında değişiklik gösteriyor.

Öte yandan 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullananların aylık taksitleri 57.000 TL gibi ciddi rakamlardan başlayarak 87.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Uzmanların yaptığı uyarılara göre faizlerin bu seviyede seyretmesi gayrimenkul piyasasında talebi aşağıya çekebilir.

Banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi şöyle şekilleniyor;

AnadoluBank

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık: 86 bin 358 TL

Toplam: 10 miyon 386 bin 366 TL

*****

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık: 61 bin 595 TL

Toplam: 7 miyon 411 bin 438 TL

*****

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Aylık: 77 bin 067 TL

Toplam: 9 miyon 271 bin 776 TL

*****

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 2,90

Aylık: 59 bin 940 TL

Toplam: 7 miyon 192 bin 839 TL

*****

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,74

Aylık: 75 bin 724 TL

Toplam: 9 miyon 113 bin 667 TL

*****

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık: 59 bin 757 TL

Toplam: 7 miyon 206 bin 609 TL

*****

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 3,58

Aylık: 72 bin 667 TL

Toplam: 8 miyon 749 bin 634 TL

*****

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık: 59 bin 025 TL

Toplam: 7 miyon 113 bin 431 TL