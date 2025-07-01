Konut kredisinde tablolar güncellendi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat

Günümüz şartlarında ev sahibi olmak mevcut ekonomik koşullar ve hayat pahalılığının artması sebebiyle günden güne daha da zorlaşıyor. Birikim yapmakta zorlanan vatandaşlar genellikle banka kredilerine yöneliyor. Son dönemlerde özellikle ev kredilerine yönelik aramalar arama motorlarında ön plana çıkıyor. İşte banka banka değişen ödeme planları ve güncel taksit tabloları…



HALKBANK (120 ay vade)

Faiz Oranı

%3,23

Aylık Taksit

33.028,07 TL

Toplam Ödeme

3.989.943 TL



ZİRAAT BANKASI (120 ay vade)

Faiz Oranı

%3,19

Aylık Taksit

32.654,09 TL

Toplam Ödeme

3.937.190 TL

VAKIFBANK (120 ay vade)

Faiz Oranı

%3,09

Aylık Taksit

31.722,98 TL

Toplam Ödeme

3.831.257 TL