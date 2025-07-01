Konut kredisinde tablolar güncellendi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredisinde tablolar güncellendi! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat

Değişen ekonomik koşullar ve artan hayat pahalılığı sebebiyle birikim yapmanın da zorlaşması ev almak isteyen vatandaşları çeşitli ihtiyaç kredilerine yönlendiriyor ancak bu ihtiyaç kredilerinin geri ödeme olanakları da vatandaşlar için büyük önem arz ediyor. Rekabetin fazla olması zaman zaman bankaları da konut kredileri kapsamında güncellemeler yapmaya içiyor işte banka banka güncel taksit tabloları ve ödeme planları…

Günümüz şartlarında ev sahibi olmak mevcut ekonomik koşullar ve hayat pahalılığının artması sebebiyle günden güne daha da zorlaşıyor. Birikim yapmakta zorlanan vatandaşlar genellikle banka kredilerine yöneliyor. Son dönemlerde özellikle ev kredilerine yönelik aramalar arama motorlarında ön plana çıkıyor. İşte banka banka değişen ödeme planları ve güncel taksit tabloları…


HALKBANK (120 ay vade)

Faiz Oranı
%3,23

Aylık Taksit
33.028,07 TL

Toplam Ödeme
3.989.943 TL


ZİRAAT BANKASI (120 ay vade)

Faiz Oranı
%3,19

Aylık Taksit
32.654,09 TL

Toplam Ödeme
3.937.190 TL

VAKIFBANK (120 ay vade)

Faiz Oranı
%3,09

Aylık Taksit
31.722,98 TL

Toplam Ödeme
3.831.257 TL

Son Haberler
Hatay'ın Antakya İlçesinde İki Gündür Geniş Bir Alanda Süren Yangınlardan
Hatay'ın Antakya İlçesinde İki Gündür Geniş Bir Alanda Süren Yangınlardan
Fenerbahçe'nin özel gecesinde özel konuk
Fenerbahçe'nin özel gecesinde özel konuk
AKP Devlet Bahçeli'yi hüsrana uğrattı! Komisyon talebi kabul görmedi...
AKP Devlet Bahçeli'yi hüsrana uğrattı! Komisyon talebi kabul görmedi...
Ünye’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
Ünye’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
Lacazette transferi resmen bitti
Lacazette transferi resmen bitti