Konut krizi yeni bir modeli beraberinde getirdi: Ortak ev sahipliği

Türkiye genelinde fırlayan konut fiyatları, ev sahibi olmayı bireyler için adeta hayal haline getirdi. Ancak bu kriz, ortak ev sahipliği trendini doğurdu. Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, vatandaşların çareyi arkadaşlar, akrabalar ya da yakın tanıdıklarla birleşerek ev almakta bulduğunu söylüyor. Peşinat ve aylık taksitler ortaklaşa ödeniyor böylece yük paylaşılıyor.

“SÖZLEŞME OLMAZSA RİSK BÜYÜK”

Bu modelin özellikle ikinci el konutlarda ve teslim tarihi yakın projelerde popüler olduğunu belirten Çağlar, “Vatandaşlar, bütçelerine uygun seçeneklere yöneliyor. Teslimi yakın projeler, daha erişilebilir fiyatlarıyla öne çıkıyor. Ortak ev alırken en kritik nokta, hukuki bir sözleşme. İleride anlaşmazlık yaşanmaması için tüm detaylar yazılı ve güvence altına alınmalı.” dedi.

“EV ALMAK ZOR AMA YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK”

Konut fiyatlarının yüksekliğine rağmen ev almanın hâlâ cazip bir yatırım olduğunu belirten Çağlar, “Bugün bir ev almak zor, ama yarın bu fiyata bulamayabilirsiniz. Piyasada değer artışı devam ediyor.” dedi. Çağlar’ın alıcılara ise önerisi net: “Ekspertiz raporu, lokasyon ve inşaatın durumu titizlikle incelenmeli. Acele karar vermeyin.”

“KİRACILAR BU YÜKTEN KURTULMAYI TERCİH EDİYOR”

Kiralardaki %25 zam sınırının kaldırılması, kiracıları zor durumda bıraktı. Çağlar, “Ev sahipleri artık TÜFE’ye göre zam yapıyor. Bu, özellikle uzun süredir aynı evde oturanlar için ağır bir yük. Kiracılar, kira ödemek yerine ortak ev alarak bu yükten kurtulmayı tercih ediyor.” dedi.