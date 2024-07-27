Konut piyasasında balon patladı. Yeni dalgaya hazır olun

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Konut piyasasında balon patladı. Yeni dalgaya hazır olun

Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor. İşte tüm detaylar...

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