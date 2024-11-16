Konut piyasasında neler oluyor?

Bireysel krediler bir bir patlıyor. Yani kelimenin tek anlamı ile bireysel iflas yaşanıyor.

Gelirin az, giderin çok olduğu bir dönemde vatandaş aradaki farkı kredi kartından kapatıyor. Kredi kart limiti dolunca da onu kapatmak için bu kez bireysel kredi çekiyor.

Yani tam bir kredi faciası yaşanırken dün TÜİK konut satış verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde 160 bin konut satılmış ve bunun büyük çoğunluğu yeni konut.

Bu rakamlar içerisinde en ilginç olan ise ipotekli yani kredili konut satışının yüzde 278 gibi oldukça ciddi bir rakamda olması.

Konut satışı artabilir onu anlarım. Adam altından, kur korumalıdan para kazanmıştır, konut fiyatlarının yeterince düştüğüne inanıyordur ve gider alır.

Ancak anlayamadığımız ve anlamakta da zorlandığımız kredi ile alınan ev satışının yüzde 278 olması.

Birçok banka konut kredisi vermiyor. Açıkça vermiyorum demiyor da faizi aylık yüzde 5 ile 6 arasında açıklıyor.

Açıkça diyor ki “Gelme kardeşim ben sana kredi vermem!”

Neden bunu diyor?

Çünkü görüyor ki bireysel iflas yaşanıyor. Yüzde 3 ile 4 arasında olan o faizle alınan krediler geri ödenemez!

Bugün 3-5 banka kredi veriyor.

Bu bankaların faiz oranı en düşük 2.89. Bazıları ise 3.15. Yani ortalaması 3.

Yüzde 3 faizle ev alan bir kişinin bu faizi ödemesi için bankada bu krediden daha büyük parasının olması lazım.

Vatandaşa bu krediyi veren bankaların umurunda değil. Çünkü sıfır eve kredi veriyorlar.

Ödeyemediği zaman hemen el koyuyor. Adamın ödediğini de faize sayıyor.

O hâlde vatandaş bu tefeci faizi ile neden ev alıyor?

Bunun tek nedeni var.

Krediyi alanlar aynı filmin yeniden vizyona gireceğini düşünüyorlar.

Yani NAS politikalarının devreye gireceğini ve enflasyonun da düşmeyeceğini.

Bugün faiz düşerse enflasyon yeniden yükselir. Senin aldığın kredi konutun 1 aylık kirası hâline gelir.

Bu olur mu?

Alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor. Önceki hafta Erdoğan’ın açıklamaları da bu insanları cesaretlendirdi.

Ya olmaz ve sıkı para politikaları devam ederse?

İşte o zaman bu faizle kredi çekenlere Allah yardım etsin.

Çünkü onlara Allah’tan başka kimse yardım edemez!