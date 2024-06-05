Konut satışında balon patladı. Yeni kriz dönemi kapıda

Ekonomik gidişat nedeniyle konut satışlarında düşüş yaşandı. Bu durum, kiralık daire bulma sorununu daha da derinleştirirken, mevcut kiracılar için de ani kira artışları endişesini artırıyor. İşte tüm detaylar...

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren vergi düzenlemesine ilişkin belirsiz süreç devam ediyor. Bununla birlikte, kiracı ve ev sahipleri sürece ilişkin endişeli bekleyiş halinde.

Haziran ayında TBMM'ye sunulması planlanan taslakta, kira vergisinin yüzde 50'nin üzerinde artması ve evini 5 yılın sonunda satanlara ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, iki veya daha fazla eve sahip olanların emlak vergisi yükünün artabileceği konuşuluyor.

Yeni düzenlemenin beraberinde tapu harç fiyatlarında da belirgin bir yükseliş beklentileri bulunuyor. Söz konusu düzenlemenin ise yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak olan satışların etkilenmesi bekleniyor.

Haber Global'e konuşan uzmanlar, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı etkileyecek bu düzenlemenin ardından birkaç yıl içinde büyük bir kira krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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KİRA KRİZİ KAPIYA DAYANDI

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, konut sahiplerinin alış ve satış fiyatı arasındaki farktan vergi ödediklerini belirtti.

"Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, 2 veya daha fazla konut alanların vergi yüklerinin artabileceği bir senaryo ortaya çıkabilir" diyen Büyükduman, konut yatırımı yapmayı düşünenlerin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

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Ayrıca, "Eğer düzenleme bu şekilde geçerse, konut talebinin düşmesi, yeni konut üretiminin azalması ve kiralama piyasasında daralma yaşanabilir" diyerek, devletin vergilendirme politikasının önemine dikkat çekti.

Bununla birlikte, "Ancak vergilendirme politikası yatırımcıyı caydıracak düzeyde olmamalı" dedi.

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YATIRIM YÖN DEĞİŞTİRECEK

Yatırım uzmanı Gamze Özlü, yeni vergi düzenlemesinin hem kiracıları hem de ev sahiplerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu düzenlemeyle ev sahipleri, 12 ay içinde aldıkları kira gelirinin büyük bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda kalacakları için evlerini kiraya vermek istemeyeceklerdir" dedi.

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Özlü, yeni yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, yatırımcıların konut yerine hisse senedi veya borsa gibi alternatif yatırım araçlarına yönelebileceğini belirtti. Ayrıca, piyasanın daralmasıyla birlikte ev alımının da zorlaşacağını ve kira fiyatlarının doğal olarak yükseleceğini ifade etti.

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KİRA FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Özlü, düzenlemenin kiracılara yansıyacak maliyetlerini endişeyle değerlendirerek, "Önümüzdeki yaz döneminde kiralık dairelerin piyasada bulunamayabileceği, kira fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkacağı ve ciddi bir barınma krizi yaşanabileceği" görüşünü dile getirdi.