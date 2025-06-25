Konut satışında tarihi zirve! Konut alma zamanı geldi mi? Uzman isim açıkladı

Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarının reel olarak artışa geçtiğini ve Merkez Bankası verilerine göre aylık %3.4’lük bir fiyat artışı yaşandığını vurguladı. Konutun bu süreçte enflasyona yenilmeyeceğini belirten Büyükduman, “konut alma zamanı geldi” diyerek yatırımcılar için fırsat penceresinin açık olduğunu ifade etti.

Ahmet Büyükduman şöyle konuştu:

Konut satışı bu ay 130.000 adetle bütün zamanların mayıs ayı rekorunu kırdı. Bu rekoru şimdi kırmıyor. Bu rekoru bir hayli yani geriye doğru baktığımızda neredeyse bir senedir rekorlar kırarak geliyor.19 Mart olayı oldu ardından Merkez Bankası faiz artırdı bunun konut piyasalarına etkisi şöyle olur ama konutta karar süreci anlık değil yani konut almaya karar verdiğinizde bunun arkasında en azından 2-3 aylık 4 aylık bir safahat var. O nedenle de aniden frene basıp ben vazgeçtim diye bir şey yok. Bunun efendim pazarlığı var, el sıkışması var, kaporası var, paranın toparlanması var. 19 Mart'ta ya da Merkez Bankası'nın aldığı kararların bir etkisi olacaksa onu mayıs ayında gecikmeli olarak görebiliriz ve bunu da şuradan teşhis edebiliriz günlük bazda kaç konut satıldı? Çünkü nisan ayında günlük bazda 7.000 konut satılmıştı eğer dedik mayıs ayında 7.000'in in altında mesela 6500 konut satılırsa o zaman diyebiliriz ki Merkez Bankası'nın aldığı kararın da etkisi oldu. Bu ay gün bazında baktığımızda 6500 konut satıldı. Ben bir parça etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta konut tarafında bu satın almaların yavaşlamaya başlayacağını da düşünüyorum. Sebebi de şu konut fiyatları reel olarak ciddi ölçüde artışa geçti. Bakın talep görece yüksek yükselmeye başladı ve arkasından fiyatları da çekti. Geçen ay Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre aylık yüzde 3.4 konut fiyatında artış var ve reel anlamda da işte enflasyon 1 buçuktu. 1.8 reel anlamda da artış yapmış demek ki bakın talep şey olarak fiyatları da yukarıya çekmiş gözüküyor ben burada bir denge e yaz aylarına mahsus da günlük satışlarda da bir yavaşlama bekliyorum.

KONUT ALMA ZAMANI GELDİ!

Konutta artık alma zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü artık fiyat artışları reel tarafa dönmüş durumda yüzde 3.4 bunu gösteriyor. Konutun enflasyona yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte enflasyona yenilmeyeceği için enflasyonla mücadele başarılı olur, faiz düşme patikasına girersek konut fiyatları bu defa enflasyonun üzerinde ya da diğer alternatif yatırım araçlarının getirisinin üzerinde bir getiri potansiyeline sahip. O nedenle konut alma zamanı.