Konut satışlarında büyük düşüş

TÜİK'ten konut satış istatistikları...Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ülke genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu il 18 bin 814 ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasınyla 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu il 37 ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 düşüş gösterdi. Toplamda yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Yabancılar konut satışında en çok yine Antalya'yı tercih etti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu. Türkiye'den en çok konutu Ruslar aldı. Sayı 437 olarak gerçekleşti. İkinci sırada İranlılar, üçte ise Ukraynalılar yer aldı.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak gerçekleşti.

KREDİ İLE EV SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İpotekli konut satışları 9 bin 909 olarak gerçekleşti. Faizlerin artmasıyla birlikte kredi ile ev almaktan vatandaş vazgeçerken, Türkiye genelinde ipotekli ev satışındaki düşüş yüzde 63,9 olarak kayıtlara geçti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 558 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 75 BİN 30 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 olarak gerçekleşti.