Konut seçiminde yeni nesil kriter! Evinde interneti çekmeyenler taşınıyor

DE-CIX, bir IX operatörü olarak internetin daha hızlı ve verimli şekilde yönlendirilmesini sağlayan altyapı hizmetleri sunarken, şirketin Türkiye özelinde yürüttüğü araştırma, internet hızının bireylerin konut tercihinde kritik bir faktör olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı, “hızlı ve güvenilir internet” bağlantısını konut seçiminde belirleyici unsurların başına koyuyor.

GENÇ YETİŞKİNLER DAHA HASSAS

Araştırma sonuçları, 25-34 yaş arasındaki bireylerin internet bağlantısını öncelikli bir kriter olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Bu yaş grubundaki bireylerin büyük bir kısmı, hızlı ve güvenilir internet eksikliğini taşınmak için yeterli bir sebep olarak görüyor.

BAĞLANTI PROBLEMLERİ VE FİBER ALTYAPI EKSİKLİĞİ

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 30’u mevcut internet bağlantılarında sıklıkla sorun yaşadığını belirtiyor. Hatta her gün bağlantı problemi yaşayanların oranı yüzde 6 olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, yüzde 50 oranında katılımcı, fiber internet altyapısının genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle kırsal bölgelerde mobil ve uydu internetin daha yaygın hale getirilmesi talep ediliyor.