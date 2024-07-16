Konutlarda yeni dönem. İstisnasız herkes bu parayı ödeyecek

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Konutlarda yeni dönem. İstisnasız herkes bu parayı ödeyecek

Ev sahipleri için yeni bir masraf daha çıktı.

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