Konutlarda yeni dönem. İstisnasız herkes bu parayı ödeyecek

Birçok ülkede uygulanan "Home inspection" sistemi yakın zamanda Türkiye'de de uygulanmaya başlanacak. Sistem araçlarda olduğu gibi konutlara da muayene uygulamasını kapsıyor. Yetkili şirketlere konut muayenesi yaptırılacak ve bunun için de ücret ödenecek.

Teknik müşavirlik hizmeti sunan şirketler bundan böyle konutların teknik kontrollerini yapacaklar. Şirketler yaptıkları çalışma ile konutlarda tesisat, çatı, yalıtım gibi önemli sorunları belirleyerek raporlayacak.

Bu rapor hem evlerine zarar verildiğini savunan ev sahiplerini koruyacak, hem de kiracılara tuttukları evin durumunu bildirerek eğer sorun varsa pazarlık imkanı verecek. Muayene raporu hukuki belge sayılacak.

MASRAFLAR ÖNCEDEN BELİRLENECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm binaların deprem hazırlığı kapsamında düzenli muayeneye yapılması için çalışırken , teknik müşavirlik firmaları da konut muayenesi için benzer bir sistem kurmak için hazırlık yapıyor.

DEPREM MUAYENESİNDEN FARKLI BİR UYGULAMA

Sistem uygulamaya konulur konulmaz vatandaşlar alacakları ya da kiralayacakları konutları isterlerse muayeneye sokabilecek. Bu yeni uygulama, ekspertiz ya da deprem sağlamlık raporu dışında bir uygulama olacak. Yetkili firmalar konuttaki tesisat, yalıtım, çatı, su giderleri, yer döşemesi gibi birimleri ayır ayır inceleyerek raporlayacak. Bu şeklide ev sahipleri ve kiracıların söz konusu evde daha sonra çıkabilecek masrafları önceden öğrenmiş olacak.