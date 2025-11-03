Konut piyasasında 2025’in son çeyreğinde rekor satışlar beklenirken, esas sıçramanın 2026'da yaşanacağına yönelik uzman açıklamaları vatandaşların piyasayı yakından takip etmesine neden oldu. Uzmanlar, aralık ayında hızlanacak faiz indirimiyle birlikte sürecin sadece konut alıcıları için değil, ülke ekonomisi açısından da büyük bir fırsat kapısı açacağını belirtiyor.



Konut kredisi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. 2025 yılı içinde yüzde 3,80’leri gören faiz oranları kamu bankalarında 2,69 seviyesine kadar gerileme yaşadı.

Finans uzmanları asıl düşüşün aralık ve ocak ayında yaşanacağına dikkat çekiyor. Emlak sektörü temsilcileri ise yüzde 2’nin altına gerilemesinin satışları ciddi oranda artıracağı görüşünde birleşerek “Bu oranları 2026 yılının ortalarına doğru göreceğiz. Faizlerin düşüşü, müteahhitlik firmalarının kampanyaları, bankaların sunduğu ‘ortak kredi kullanım’ imkânları ile birlikte sektör ciddi nefes alacak” değerlendirmesinde bulundu.



KONUTA TALEPTE YÜKSELİŞ SİNYALİ

Ekonomi uzmanlarının değerlendirmeleri kapsamında faiz düşüşleriyle beraber tasarruf sahiplerinin altın ve dövizden çıkarak konuta yöneleceğini vurguluyor.

Öte yandan belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak konutun ön planda olduğu görülürken, mevduatın cazibesini yitirmesi yatırımcıyı yeniden gayrimenkule yönlendiriyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tüketici güven endeksinde son üç aydır görülen yükseliş, piyasanın tekrardan canlandığının sinyalini veriyor. Finans çevreleri yaptıkları açıklamalarda “Faiz indirimi tek başına yeterli değil, ama güven ortamı geri döndü. İnsanlar yeniden yatırım yapmaya başladı, bu ekonominin en güçlü göstergesi” konusuna vurgu yapıyor.