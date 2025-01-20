Konutta en çok kazandıran iller belli oldu

ÜRKİYE GENELİNDE KONUT FİYATLARI YÜZDE 29,40 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve sektör tarafından merakla beklenen Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, 2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 29,40 oranında arttı. Ancak, yıllık enflasyonun yüzde 44,38 seviyelerine ulaşması ile birlikte, konut fiyatları reel olarak yüzde 10,40 değer kaybetti.

YATIRIMCILARI SEVİNDİREN 16 İL BELLİ OLDU

TCMB’nin şehir bazında açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl sadece 16 şehirde konut fiyatları enflasyonun üzerinde artış göstererek, yatırımcılarına reel anlamda kazanç sağladı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre bu illerdeki yıllık konut fiyat artış oranları ise şöyle sıralandı:

Bingöl: Yüzde 67,34 Kilis: Yüzde 62,57 Siirt: Yüzde 58,16 Şırnak: Yüzde 57,41 Çankırı: Yüzde 55,16 Iğdır: Yüzde 53,35 Elazığ: Yüzde 51,75 Ordu: Yüzde 51,46 Niğde: Yüzde 50,97 Erzincan: Yüzde 50,96 Bitlis: Yüzde 48,67 Kütahya: Yüzde 46,88 Giresun: Yüzde 45,44 Kars: Yüzde 44,95 Erzurum: Yüzde 44,91 Van: Yüzde 44,60

KONUT FİYATLARINDA AYLIK BAZDA ARTIŞ HIZ KAYBETTİ

TCMB tarafından açıklanan 2024 yılı Aralık ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatlarındaki aylık artış oranı hız kaybetti. Aralık ayında bir önceki aya göre konut fiyatları yüzde 1,98 oranında artış gösterdi. Ancak, yıllık bazda fiyatlar yüzde 29,40 oranında yükseldi.

Reel olarak değerlendirildiğinde ise konut fiyatları yüzde 10,40 oranında azaldı. Bu gelişme ile birlikte, konut fiyatlarındaki aylık artış oranı son üç ayın en düşük seviyelerine geriledi. Önceki aylarda, Ekim ayında fiyat artışı yüzde 2,07, Kasım’da ise yüzde 2,85 olarak kaydedilmişti.