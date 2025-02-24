Bakan Kurum müjdeyi vermişti! Konutta fiyatları düşürecek gelişmeler! 3 önemli düzenleme...

Geçtiğimiz hafta sosyal konut, orta gelirlilere konut kampanyası ve Hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili 3 önemli gelişme kamuoyuna duyuruldu. Yıl sonunda 81 ilde sosyal konut kampanyasının başlatılacağı açıklanırken, Emlak Konut tarafından İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde 25 proje için orta gelirlilere yönelik bir konut kampanyası başlatıldı.

Bunların yanı sıra konut fiyatlarını artırmayacak bir çalışma Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bakan Kurum, “Hazine arazilerini bu kapsamda yeni piyasaya sunacağımız atıl arazilerimizi düşük arsa maliyetleriyle konut fiyatını da sabitleyeceğimiz, bir tavan belirleyeceğimiz çalışmayı sektörümüze sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Kurum duyurdu: Yeni sosyal konut projesi geliyor

BAKAN KURUM: FİYATLARI DÜŞÜRECEK DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATIYORUZ

Bakan Kurum, ‘konut/kira problemine de neşter vuruyoruz’ diyerek, “Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Bir yandan Emlak Konut’la başlattığımız yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor diğer yandan 81 ilimize gönderdiğimiz genelge kapsamında yeni sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yuva imkanları sağlıyoruz” demişti.

Bakan Kurum konut kampanyası müjdesini vermişti! Detaylar belli olmaya başladı! 3 ayrı ödeme planı

Peki Hazine arazilerinin tahsisi ile konut fiyatlarının sabitleneceği, bir tavanın belirleneceği model nasıl olacak? Konut piyasasıyla ilgili duyurulan 3 önemli düzenleme fiyatları nasıl etkiler?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de aslında devlet tarafından konut arzını artırmaya yönelik birçok faaliyet yürütülüyor. Deprem bölgesinde 450 bini geçen bağımsız bölümün yıl sonuna kadar teslim edilecek olması en önemli konut arzı olarak değerlendirilebilir.

Bakan Kurum imzasıyla Valiliklere sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi

81 İLDE KONUT KAMPANYASI HAZIRLIĞI! GÖZLER YIL SONUNA ÇEVRİLDİ

Bunun yanında vatandaşın ev sahibi olmasına yönelik konut ihtiyaçlarının tespiti ve bu çerçevede yer, bölge analizleri yapılıyor. 81 il valiliğine gönderilen genelgeler ile illerin konut ihtiyaçlarının belirlenmesi, nerelerde konut yapılacağının belirlenmesi gibi imar planlarına daha birçok veri seti istendi. Önümüzdeki aylarda bu çalışmanın Bakanlığa ulaşmasını ve yıl sonuna kadar dar gelirli vatandaşlara yönelik projenin hayata geçmesini bekliyoruz.

‘200 BİNE YAKIN KONUTU KAPSAYABİLİR’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yıl sonunda açıklayacağı bu projenin tahmini olarak 200 bine yakın konut yapımını kapsayacak bir kampanya olabileceğini gerek gençlere gerek yeni ailelere gerekse de emeklilere, şehit yakını ve gazilere çeşitli kontenjanlar ayrılabileceğini, belli gelir şartları istenebileceğini değerlendiriyoruz.

‘VATANDAŞIN KONUT YAPMASI AÇISINDAN FAYDA SAĞLAYACAK’

Milli Emlak çeşitli dönemlerde arsa ve arazi satışları, kiralamaları yapıyor. Bu ilanları takip ederek süreçleri bizler de görüyoruz. Bu çok hızlı bir tahsis süreci olmuyor. Vatandaşlar alsa bile hemen inşaat ve yapım süreci başlamıyor. Tabi burada Milli Emlak tarafında farklı bir tahsis söz konusu olabilecekse bunlar vatandaşın konut yapması açısından da nispeten fayda sağlayacaktır. Ben kısa vadede konut ihtiyacını karşılayacak önemli bir düzenleme olduğunu değerlendirmiyorum.