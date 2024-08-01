Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor!

Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Konut piyasasında yaşanan fahiş artışlar ve getirdiği durgunluklar sonrasında yatırımcı rotayı yeni yatırım aracına çevirdi.

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Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! 1

Konut fiyatlarındaki artış, arsa talebini önemli ölçüde artırdı. Son bir yılda arsa fiyatları yüzde 63 oranında yükselirken, arsa ilan sayısında da son altı ayda yüzde 25'lik bir artış gözlemlendi.

Konut fiyatlarındaki yükselme ve faiz oranlarındaki artış, ev sahibi olmayı zorlaştırırken, birçok kişi alternatif olarak arsayı tercih etmeye başladı.

Türkiye'deki barınma sorunu derinleşirken, konut fiyatlarına ulaşmakta zorlanan alıcılar, yatırımlarını arsaya yönlendiriyor. Bu durum, gayrimenkul platformlarındaki arsa ilanlarının sayısında son altı ayda yüzde 25 oranında bir artışa neden oldu.

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Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! 2

FİYATLAR YÜZDE 63 ARTTI

Konut fiyatları geçtiğimiz yıl boyunca ülke genelinde yüzde 43 oranında artarken, arsa fiyatları bu dönemde yüzde 63 oranında yükseldi.

Türkiye genelinde yıllık arsa satışlarının 15 milyar TL civarında olduğu belirtiliyor ve arsa talebinin önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, arsa ilanlarındaki artışın özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaştığını, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Antalya’nın ise ilan sayısında öne çıktığını belirtti.

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Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! 3

"YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİNE SAHİP"

İdikat, “Mevcut piyasa koşullarında, arsa ve tarla yatırımları uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Son bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 63, tarla fiyatlarının yüzde 54, ticari gayrimenkul fiyatlarının yüzde 44 ve konut fiyatlarının yüzde 43 oranında arttığını gözlemliyoruz. Bu artışlar, arsa yatırımlarına olan ilginin arttığını ve konut piyasasında yaşanan durgunluğun devam etmesi durumunda bu eğilimin süreceğini gösteriyor” dedi.

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Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! 4

İdikat, arsa yatırımlarına olan ilginin gelecek yıllarda daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

Arsa ilanları, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşırken, Emlakjet’in verilerine göre ilan sayısında İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Antalya öne çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri de bu eğilimi destekler nitelikte. 2023 yılında konut satışları, 2022’ye göre yüzde 17,5 oranında bir düşüş göstererek 1 milyon 225 bin 926 adede geriledi.

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Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! 5

Buna karşın, geçen yılın ilk 10 ayında arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları 1 milyon 426 bin 146 adede çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Konut satışlarında yaşanan bu düşüş, haziran ayında da devam etti.

Konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında azalarak 79.313 adette kaldı.

Bu durum, konut edinmenin giderek zorlaştığını ve arsa yatırımının artan bir ilgiyle karşılandığını gösteriyor.

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Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! 6
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