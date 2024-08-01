Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor!

Konut fiyatlarındaki artış, arsa talebini önemli ölçüde artırdı. Son bir yılda arsa fiyatları yüzde 63 oranında yükselirken, arsa ilan sayısında da son altı ayda yüzde 25'lik bir artış gözlemlendi.

Konut fiyatlarındaki yükselme ve faiz oranlarındaki artış, ev sahibi olmayı zorlaştırırken, birçok kişi alternatif olarak arsayı tercih etmeye başladı.

Türkiye'deki barınma sorunu derinleşirken, konut fiyatlarına ulaşmakta zorlanan alıcılar, yatırımlarını arsaya yönlendiriyor. Bu durum, gayrimenkul platformlarındaki arsa ilanlarının sayısında son altı ayda yüzde 25 oranında bir artışa neden oldu.