Konya-Aksaray yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Konya-Aksaray yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Konya Aksaray karayolu üzerinde tır ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda Aksaray istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 34 BVF 705 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan H.S. (32) yönetimindeki biçerdöver çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde biçerdöver sürücüsü H.S. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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