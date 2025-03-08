Konya Akşehir Belediyesi'nden Ramazan'a özel ballı süt ikramı

Konya/ Ziya Temizkul

Akşehir Belediyesi, Ramazan Ayının manevi atmosferine uygun olarak ilçe genelindeki camilerde teravih namazı sonrasında vatandaşlara ballı süt ikramında bulunuyor.

Her akşam farklı bir camide Akşehirlilere sunulan bu güzel uygulama, hem Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunu pekiştiriyor hem de vatandaşların iftar sonrası sağlıklı ve doğal bir içecekle buluşmasını sağlıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma kültürünü yaşatmak adına düzenlenen bu ikramın büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Bizler de Akşehir Belediyesi olarak bu manevi iklimde vatandaşlarımızla bir araya gelmek, Ramazan’ın ruhunu birlikte yaşamak istedik. Teravih namazı sonrasında hemşehrilerimize ballı süt ikram ederek, sağlık dolu bir gelenek başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için çok kıymetli. Bu tür etkinliklerle Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz.”

Akşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki camilerde ballı süt ikramlarını sürdürecek. Akşehirliler ise belediyenin bu anlamlı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

