Konya - Ankara yolu üzerinde trafik kazası. 3 ölü

Vedat Yıldırım / Konya / YENİÇAĞ

Alınan bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 40. kilometresinde 15:30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre, Araç Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TC 1138 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazanın İhbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Araçta bulunan 3 kişi araçtan çıkarıldı araçtan çıkarılan Fahrettin Yavuz Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.