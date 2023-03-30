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Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:29
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Konya beyaza büründü

Konya'da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Konya’nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Hadim’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından beklenen kar ilçe merkezi ve bazı mahallelerde etkili oldu. 
İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 8-10 santimetreyi bulurken, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 30 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kiraz ve üzüm yetiştiriciliği yapılan bölgelerinden olan ilçede yağan kar üreticiyi de sevindirdi.

Mart ayında gerçekleşen yağışlar ile Bağbaşı Barajı’nın yüzde 23 olan doluluk oranının da artması bekleniyor.

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