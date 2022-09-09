Konya Bolkar İnşaat 20 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre, Konya Bolkar İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 20 personel alacak.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak

Konya Ereğli’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Öğrenim durum belgesi

Vukatlı nüfus kayıt örneği

SGK hizmet dökümü