Konya Bolkar İnşaat 20 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre, Konya Bolkar İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 20 personel alacak.
Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
Konya Ereğli’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Öğrenim durum belgesi
Vukatlı nüfus kayıt örneği
SGK hizmet dökümü
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