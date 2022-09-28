Konya Bozkır SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Konya Bozkır SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro elemanı olan 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Bozkır ilçesinde ikamet etmek

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

18 – 40 yaş arasında olmak

Seyahat engeli olmamak

Askerliğini tamamlamış olmak

Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli personel iş talep formu

2 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu