Konya Bozkır SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Konya Bozkır SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro elemanı olan 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Bozkır ilçesinde ikamet etmek
Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
18 – 40 yaş arasında olmak
Seyahat engeli olmamak
Askerliğini tamamlamış olmak
Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sözleşmeli personel iş talep formu
2 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
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