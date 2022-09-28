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Konya Bozkır SYDV personel alacak

Konya Bozkır SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro elemanı olan 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:22
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Konya Bozkır SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Konya Bozkır SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere büro elemanı olan 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Bozkır ilçesinde ikamet etmek

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

18 – 40 yaş arasında olmak

Seyahat engeli olmamak

Askerliğini tamamlamış olmak

Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli personel iş talep formu

2 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

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