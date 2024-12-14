Konya Bozkır'da evde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya Bozkır'da evde korkutan yangın

Konya'nın Bozkır ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Dere Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangının Mustafa Deniz'e ait olan evde gece saat 03.00 sıralarında başladığı tahmin ediliyor. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Deniz'in cansız bedeni evin içerisinde bulundu. Deniz'in cenazesi, detaylı incelemeler yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayın aydınlatılması için jandarma ve diğer yetkililer kapsamlı bir tahkikat başlattı. Yangının elektrik kontağından mı, dikkatsizlik sonucu mu yoksa başka bir sebeple mi çıktığı yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

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