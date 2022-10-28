Konya Cihanbeyli SYDV işçi alacak

Konya Cihanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak Sosyal yardım inceleme uzmanı alınacak.
Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az 4 yıllık lisans mezunu,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
18 yaşını doldurmuş olmak.
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