﻿Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Çumra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 1 geçici işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 29 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevinin gerektirdiği özel şartları taşımak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır)
2021-2022 yılı KPSS-P3 sonuç belgesinin aslı
Çumra İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan son 6 aydır Çumra ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge
Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir)
Varsa, Bilgisayar Sertifikası veya transkript
Varsa, Sürücü Belgesi fotokopisi. Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır
Adli Sicil Belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
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