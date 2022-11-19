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Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak

Konya Çumra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 1 geçici işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 29 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:00
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Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak

Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Çumra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 1 geçici işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 29 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevinin gerektirdiği özel şartları taşımak
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır)

2021-2022 yılı KPSS-P3 sonuç belgesinin aslı

Çumra İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan son 6 aydır Çumra ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge

Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir)

Varsa, Bilgisayar Sertifikası veya transkript

Varsa, Sürücü Belgesi fotokopisi. Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır

Adli Sicil Belgesi

Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

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