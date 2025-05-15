Konya depremi sonrası Naci Görür tüm gerçekleri açıkladı! Yurttaşlara kritik uyarı

Bugün öğleden sonra 15:46'da Konya'nın Kulu ilçesinde şiddetli bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin Kulu'da ve 5.2 büyüklüğünde yaşandığını bildirdi. Ankara başta olmak üzere çevredeki birçok ilde hissedilen deprem kentte paniğe neden oldu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Artık deprem olacak mı olmayacak mı diye endişelenmek yerine, yerleşim alanlarının dirençli olmasının yetkililerden talep edilmesi gerektiğini ifade etti.

“SİZ EŞEĞİNİZİ SAĞLAM KAZIĞA BAĞLAYIN DA”

'Gözetim ve denetim sorumluluğu sizde' diyen Görür, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Konya’da olan depremin gösterdiği gibi ülkemizin her tarafı az veya çok tehlikeli deprem bölgelerinden ibarettir.

Artık fayları tartışacağımıza, deprem olacak mı olmayacak mı diye dertleneceğimize, deprem ne zaman, nerede olacak diye kendimizi heder edeceğimize, bu tabir için beni affediniz , Anadolu deyimi ile “Siz eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın da” Allah Kerimdir.

Oturduğunuz yerleşim alanının DEPREM DİRENÇLİ OLMASINI SAĞLAYIN, BUNU YÖNETİMLERDEN TALEP EDİN.

Bunun BEKA meselesi olduğunun, ülkemizin geleceği için hayat memat meselesi olduğunu unutmayın.

Mülkün sahibi sizsiniz. Gözetim ve denetim sorumluluğu sizde. Yönetimlerle el ele bu sorunu çözelim. Her büyük depremde binlerce insanı kurban veremeyiz. İNSANIMIZ ÖLMESİN.

Sevgiyle."