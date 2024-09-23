Konya emniyetinin göçmen kaçakçılarına operasyonları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya emniyetinin göçmen kaçakçılarına operasyonları sürüyor

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyona daha imza attı. Köy yollarını kullanarak sınır illerinden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen bir araç Konya – Ankara Yolu civarında polis ekiplerince durduruldu.

Konya - Vedat Yıldırım / Yeniçağ

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramada 9 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.

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Araç sürücüsü şahsın göçmen kaçakçılığı suçundan aranma kaydının olduğu anlaşıldı. Araçta bulunan 3 yabancı uyruklu şahsın da çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken yabancı uyruklu şahısların sınır dışı kapsamında muhafaza altına alındığı öğrenildi. Ayrıca trafik ekiplerince bahse konu araca korsan taşımacılıktan 58 bin 227 TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

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Hakkında adli işlem başlatılan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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