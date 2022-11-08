Konya Ereğli Belediyesi işçi alacak

Konya Ereğli Belediyesi BOLKAR bünyesine 5 personel alınacağı duyuruldu.
Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, 5 beden işçisi alınacak.
Başvurular 8 Kasım 2022 tarihine kadar Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi No:54 Ereğli/Konya adresine yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
En az İlkokul mezunu olmak,
Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak şartları aranmaktadır.
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