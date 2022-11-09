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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:03
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete’de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 4 (dört) adet Doçent ve 4 (dört) adet Dr. Öğretim Üyesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.” Denildi.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)

(https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında)

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi

5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 8'inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan veya eş değeri) gerekir.

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

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﻿Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
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