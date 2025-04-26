Konya güne depremle uyandı. AFAD’dan ilk açıklama (26-04-2025)

Konya, güne sarsıntıyla uyandı. AFAD verilerine göre, saat 07.16’da Cihanbeyli ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,15 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi.

Yetkililer, ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Bölge sakinleri, kısa süreli paniğin ardından günlük yaşamlarına devam etti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü doğruladı. Uzmanlar, Konya’nın fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatarak, vatandaşları deprem hazırlığı konusunda uyardı.