Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, merkezdeki Ulupınar Mahallesi’nde ikamet eden M.Ü.’nün tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesi’nde satmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekipler, Çukurkent Mahallesi girişinde M.Ü.’ye ait aracı durdurarak yapılan aramada Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, 2 Roma dönemi parası ve 1 bronz kase buldu.

Diğer bir operasyonda ise, M.R.P. ve M.E.’nin tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Kıreli Mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada 4 heykel, 65 bronz sikke ve 26 gümüş sikke ele geçirildi.

Her iki operasyonla ilgili olarak tahkikat devam ediyor.