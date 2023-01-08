8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 3 yıldır AFAD ile birlikte yapılan çalışmalarla bölgedeki obruk sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi. Kentin günden güne kuraklığa dönüştüğüne dikkat çekti.

Galeri Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:30
Takip Et
1/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

2/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Konya Havzası'nda yer altı suları çekildi. Toprak göçtü. Meydana gelen obrukların sayısı 2 bin 500 oldu.

3/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Obrukların çoğunun, Karapınar ilçesinde oluştuğunun altı çizilirken aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçeleri de eklendi.

4/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi de 3 yıl önce obruk oluşan bölgelerde risk haritası çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmaları yürüten Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kentteki obruk sayısının 2 bin 500'e ulaştığını açıkladı.

5/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Arık, '3 yıldır AFAD ile birlikte bölgedeki obruklarla ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 2 bin 500 civarı obruktan söz ediyoruz. Bunların tamamı görmeye alışık olduğumuz derin çukurluklar şeklinde değil. Teknik olarak çökme yapıları da dahil ederek söylüyoruz. Derin obrukların sayısı yine 700 civarında. Bunun yanına 1700-1800 kadar sığ obrukları dahil ediyoruz' dedi.

6/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Prof. Dr. Arık, obruk araştırma çalışmalarının daha önce Karapınar'da yapıldığını, şu an kentin kuzey bölgesinde devam ettiğini kaydederek şunları kaydetti

7/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

'2020 yılında çalışmalar sadece Karapınar bölgesindeydi. O bölgede 500 civarında obruktan söz ediyorduk. 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda Karapınar, Çumra, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerini dahil ettiğimiz zaman buradaki çalışmalarda sayı 2 binleri geçti.

8/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Özellikle Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplamda 2 bin 500 civarında obruk sayısına ulaşmış olduk. Belki bu obruklar daha önce var olup bizim yeni bulduğumuz olabilir ancak yeni obruklar oluşmaya devam ediyor. 2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Konya'nın kuzey bölgesi dediğimiz bölgelerde riskin biraz daha az olduğu düşünülüyor ama bizim tespit ettiğimiz 1100'ün üzerinde obruk sayısı mevcut.Havza içerisinde özellikle Sarayönü, Cihanbeyli tarafında yeni oluşan obruklar da var. Tabi ki geçtiğimiz yıllarda sayım yapmış olduğumuz Karapınar bölgesinde obruklar oluşmaya devam etti. Son 1 yıl içerisinde ise bu sayının 20'ye yakın olduğunu düşünüyoruz.

9/9
Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Çevre illerdeki obruk sayılarının artışına da dikkat çeken Prof. Dr. Arık, "Sadece Konya'da değil. Konya'ya yakın iller olan özellikle Eskişehir'deki obruk sayısında belirgin bir artış var. Çevre illerde de obruk oluşumu yaygınlaştı. Bununla birlikte değerlendirdiğimizde de ülkemizdeki kuraklık ve yer altı sularının kullanımı nedeniyle obruk sayısının artışında ciddi bir etken olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
4
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor
﻿Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor
﻿Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿İmamoğlu tarihe geçti. Erdoğan'a yüzde 1443 fark attı
﻿İmamoğlu tarihe geçti. Erdoğan'a yüzde 1443 fark attı
﻿İmamoğlu tarihe geçti. Erdoğan'a yüzde 1443 fark attı
﻿Yunan medyası Ege'de tacizi çarpıtarak verdi. Yine ayak oyunlarına başladılar
﻿Yunan medyası Ege'de tacizi çarpıtarak verdi. Yine ayak oyunlarına başladılar
﻿Yunan medyası Ege'de tacizi çarpıtarak verdi. Yine ayak oyunlarına başladılar
﻿Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo 'kokain' ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo 'kokain' ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo 'kokain' ele geçirildi
﻿Haliç'te haç çıkarma töreni
﻿Haliç'te haç çıkarma töreni
﻿Haliç'te haç çıkarma töreni
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Gelin erkek çıktı. Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor
﻿Gelin erkek çıktı. Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor
﻿Gelin erkek çıktı. Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.