Bir kentimiz kuraklıktan çöküyor. Bölge sakinleri risk altında

Özellikle Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplamda 2 bin 500 civarında obruk sayısına ulaşmış olduk. Belki bu obruklar daha önce var olup bizim yeni bulduğumuz olabilir ancak yeni obruklar oluşmaya devam ediyor. 2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Konya'nın kuzey bölgesi dediğimiz bölgelerde riskin biraz daha az olduğu düşünülüyor ama bizim tespit ettiğimiz 1100'ün üzerinde obruk sayısı mevcut.Havza içerisinde özellikle Sarayönü, Cihanbeyli tarafında yeni oluşan obruklar da var. Tabi ki geçtiğimiz yıllarda sayım yapmış olduğumuz Karapınar bölgesinde obruklar oluşmaya devam etti. Son 1 yıl içerisinde ise bu sayının 20'ye yakın olduğunu düşünüyoruz.