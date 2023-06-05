Konya merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

AA'da yer alan habere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12, örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray olmak üzere 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
AA'da yer alan habere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.