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Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin son gününde İran'dan Hesameddin Seraj sahne aldı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:49
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Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi

Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
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AA

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin son gününde Seraj, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

,22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren festivalde; Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, Hindistan'dan Dhruv Sangar ve Türkiye'den Cengiz Özkan konser verdi.

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