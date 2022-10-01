﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi

AA

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin son gününde Seraj, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

,22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren festivalde; Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, Hindistan'dan Dhruv Sangar ve Türkiye'den Cengiz Özkan konser verdi.