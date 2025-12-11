Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan çalışma, Konya’nın yer altı su kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedefliyor.

Bölgedeki yer altı su kuyularında yapılan kapsamlı analiz ve envanter çalışmalarının ardından, kuyulardaki pompa, motor, kontrol mekanizmaları ve güç sistemleri modernize edilerek enerji verimliliği yüksek bir yapıya kavuşturulacak.

Mevcut otomasyon sistemi (SCADA) ile uzaktan izlenen ve kumanda edilen içme suyu kuyuları bu projeyle entegre edilecek. Böylece kuyular, yer altı su seviyesine göre otomatik çalışan akıllı bir sisteme dönüşecek.

Ayrıca kuyuların güvenliğini artırmak amacıyla kamera ve alarm sistemleri devreye alınarak operasyonel sürdürülebilirlik ve koruma önlemleri güçlendirilecek.