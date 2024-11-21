Konya polisinden ‘Change’ araç operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya polisinden ‘Change’ araç operasyonu

Konya polisi, çalıntı, yakalamalı hacizli ve hurda araca başta deprem kaynaklı hasarlı araçlar olmak üzere birçok hasarlı ve gümrük kaçağı araç ile change yapıldığı değerlendirilerek il genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 92 aracın parçalandığını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Konya'da 92, diğer illerde tescil kaydı bulunan 140, toplam 232 çalıntı, yakalamalı hacizli ve hurda araca başta deprem kaynaklı hasarlı araçlar olmak üzere birçok hasarlı ve gümrük kaçağı araç ile change yapıldığı değerlendirilerek inceleme altına alındı. 150 araca change yapıldığı tespit edilirken 82 aracın işlemlerinin devam ettiği belirlendi.

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Operasyonlarda, 117 şüpheli gözaltına alınarak "Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele" Kanunu'na Muhalefet suçlarından haklarında adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 92 araç ve araç parçalarının piyasa değerinin 66 milyon lira olduğu belirlendi.

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