Konya sabaha depremle uyandı! (30 Temmuz 2025)

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Konya sabaha depremle uyandı! (30 Temmuz 2025)

Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Rusya'da yaşanan 8.8 büyüklüğünde depremin ardından AFAD Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 06.40'da meydana gelen deprem yerin 15.6 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hisedilirken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya'nın Barakmus-Ilgın bölgeleri arasında saat 06.40'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.7 km altında oldu.

Rusya'da 8.7 büyüklüğünde depremRusya'da 8.7 büyüklüğünde deprem

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