Konya sabaha depremle uyandı! (30 Temmuz 2025)

Rusya'da yaşanan 8.8 büyüklüğünde depremin ardından AFAD Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 06.40'da meydana gelen deprem yerin 15.6 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hisedilirken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 30, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ilgın (Konya)
Tarih:2025-07-30
Saat:06:40:47 TSİ
Enlem:38.12472 N
Boylam:32.08056 E
Derinlik:15.6 km
Detay:https://t.co/z8H8B5my4W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya'nın Barakmus-Ilgın bölgeleri arasında saat 06.40'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.7 km altında oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2025
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) https://t.co/P5rWXN1m1l
30.07.2025, 06:40:47 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 2.7 km#Kandilli