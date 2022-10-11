Konya Sanat ve Kültür Spor Faaliyetleri AŞ. 86 işçi alacak

Konya Sanat ve Kültür Spor Faaliyetleri AŞ. bünyesine 86 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az lise mezunu olmak,
Konya Merkez'de ikamet etmek.
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