Konya Selçuk Belediyesi işçi alacak

Konya Selçuk Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak cankurtaran alınacak.
Son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
İSTNEN BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil belgesi
Diploma fotokopisi
Can kurtaran belge fotokopisi.
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