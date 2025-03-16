Konya Seydişehir İYİ Parti'yi bağrına bastı

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Konya Seydişehir İYİ Parti'yi bağrına bastı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Konya İyi Parti İl Başkanı Alper Yavuz, teşkilatlardan sorumlu Başkan İzzet Esenkaya ve beraberindeki heyetle Yaylalı Medya'nın daveti ve Seydişehir esnafıyla bir araya gelmek için Seydişehirdeydi.

Konya - Şerife Güven / Yeniçağ

Ali Saylam Seydişehir'in ve basının sıkıntılarını, Ankara, Konya -Seydişehir, Antalya hızlı tren projesinin yapılmadan engellendiğini, bundan Konya'nın ilçeleri civar şehirler, Nevşehir, Aksaray gibi faydalanacağını, yine 2019 da bitmesi gerekirken bir türlü bitirilemeyen Alacabel Tüneli hakkındaki bilgilerini Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy'a anlattı.

Başkan Kadir Ulusoy bu konuları meclise taşıyacaklarını, kendisinin Tarım alanlarıyla ilgilendiğini, çiftçinin ayağına giderek program yaptığını, özellikle merkezdeki üretimin Anadolu'ya yayılması gerektiğini, Salça Fabrikası, un Fabrikası, Süt ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde özellikle durduğunu,
kalkınmanın Anadolu'dan olması gerektiğini, yağmur sularının depolanarak sulamada kullanılmasının susuzluğa karşı bir tedbir olacağını, yerel gazetecileri bölgelerinde toplamayı planladıklarını, Özellikle Müsavat başkanla buluşturacaklarını, söyledi. ilgilerinden dolayı teşekkür ederek heyet ile birlikte Seydişehir' den ayrıldı.

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