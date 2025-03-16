Konya Seydişehir İYİ Parti'yi bağrına bastı

Konya - Şerife Güven / Yeniçağ

Ali Saylam Seydişehir'in ve basının sıkıntılarını, Ankara, Konya -Seydişehir, Antalya hızlı tren projesinin yapılmadan engellendiğini, bundan Konya'nın ilçeleri civar şehirler, Nevşehir, Aksaray gibi faydalanacağını, yine 2019 da bitmesi gerekirken bir türlü bitirilemeyen Alacabel Tüneli hakkındaki bilgilerini Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy'a anlattı.

Başkan Kadir Ulusoy bu konuları meclise taşıyacaklarını, kendisinin Tarım alanlarıyla ilgilendiğini, çiftçinin ayağına giderek program yaptığını, özellikle merkezdeki üretimin Anadolu'ya yayılması gerektiğini, Salça Fabrikası, un Fabrikası, Süt ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde özellikle durduğunu,

kalkınmanın Anadolu'dan olması gerektiğini, yağmur sularının depolanarak sulamada kullanılmasının susuzluğa karşı bir tedbir olacağını, yerel gazetecileri bölgelerinde toplamayı planladıklarını, Özellikle Müsavat başkanla buluşturacaklarını, söyledi. ilgilerinden dolayı teşekkür ederek heyet ile birlikte Seydişehir' den ayrıldı.