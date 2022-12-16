Konya Seydişehir SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin gerektirdiği özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme sınavında (2021-2022 Yılı) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Seydişehir İlçesi sınırlarında 13.12.2022 tarihi itibariyle son 6 ay ikamet ediyor olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu (İşe alınması kesinleşen adaydan istenecektir.)

6) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

7) Adli Sicil kaydı bulunmamak.

8)Askerliğini yapmış olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

9) En az B sınıfı sürücü belgesine 5 yıldır sahip olmak

10) 3294 sayılı kanun kapsamındaki amaçlar doğrultusunda hizmet veren kuruluşlarda en az 6 ay iş deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelemek.

11) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

12) Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş.

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği.

3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır.)

4) 2021-2022 Yılı KPSS- P3 sonuç belgesinin aslı.

5) 13.12.2022 tarihi itibariyle son 6 aydır Seydişehir ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge.

6) Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu ( Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

7) Bilgisayar Sertifikası veya transkript.

8) Sürücü Belgesi fotokopisi. Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır.

9) Askerlik terhis belgesi, tecil belgesi ya da muaf olduğuna dair belge.

10) Adli Sicil Belgesi.

11) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.