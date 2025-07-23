Konya sokaklarında filmi gibi kovalamaca

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da uygulama yapan polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Uzun süre kaçan sürücü beklenmedik bir sorun ile karşılaştı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.İ., dedesinden kalma 42 K 1583 plakalı otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Drift atarak ters yönden ilerleyen K.İ., yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından lastiklerin patlaması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde K.İ.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, toplamda yaklaşık 88 bin lira idari para cezası uygulandı. K.İ. "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil trafikten men edildi.

Konya sokaklarında filmi gibi kovalamaca

Konya sokaklarında filmi gibi kovalamaca

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