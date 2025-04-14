Konya Tarım Fuarı'na katılan çiftçiler dert yandı

Konya Tarım Fuarı'na katılan çiftçiler, "Çiftçi bitmiş, bakmakla yetiniyoruz. Eskiden böyle değildi. Eskiden paramız da kıymetliydi mahsulümüz de. Çiftçilere ucuz kredi verilmesi gibi çalışmaların başlaması lazım. Türkiye’de üretim bitecek yoksa" diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda firmanın katılımıyla yapılan 21. Konya Tarım Fuarı, Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

Fuara katılan çiftçiler ise fuardaki traktör ve tarım makinelerine sadece bakmakla yetindiklerini belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir çiftçi, "Çiftçiler için aradığı her şeyi bulduğu bir yer fuar. Ama fiyatlar biraz tuzlu enflasyona göre. Mesela ben kazayağı alacağım, 59 bin lira dedi, vazgeçtim. Bir de götürmesi, nakliyesi var yani. Burada yetkililerin biraz daha yardımcı olması, çiftçilere ucuz kredi vermesi gibi çalışmaların başlaması lazım. Türkiye’de üretim bitecek yoksa. Traktörler zaten aldı başını gitti. Alamıyor çiftçi" dedi.

"ÇİFTÇİ BİTMİŞ, BAKMAKLA YETİNİYORUZ"

Bir başka çiftçi ise şunları söyledi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi varsa, 150 - 200 dönüm arazisi olana 5 yıllık kredi verilmesi lazım. Çiftçi böyle alamaz mümkünatı yok. 5 liraya arpa sattık. Yulafın tohumu 12 lira. Buğdayı biz 23 liraya devletten aldık, kaça vereceğiz bu sezon? 2 lirasını geri verecek 21 lira. Ben kaça vereceğim buğdayı bu sene? Ortalık alabora oldu. Olan çiftçiye oldu. Geçen sene de öyleydi. Devlet geçen sene arpayı, buğdayı nazlı aldı. Bizi tüccarın eline bıraktı. Tüccar 8-9 lira dedi. Şimdi ekin 15 lira. Çiftçi bitmiş, bakmakla yetiniyoruz. Eskiden böyle değildi. Eskiden paramız da kıymetliydi mahsülümüz de kıymetliydi. Ürünümüz mazottan da gübreden de pahalıydı. 10 sene içinde alabora oldu. Aldığını yerine koyamıyorsun. Traktörler de hacize veriliyor. Adam borcunu ödeyemiyor. 5 yıllık borç aldı. Adam bu yıl ödemesi 100 lira adam anca 50 lira getirebiliyor. E acaklı da ya motoru (traktör) alıyor ya 50 lira faiz koyuyor. Çiftçi nasıl belini doğrultacak? Burada da bu amcan küçük motor alacaktı, baktı 1 miyon 500 bin lira olmuş. Bizi çok aştı. Bunun motor 600 bin lira alacağı motor alacağı motor 1 milyon 500 bin lira. Aynı ayarda motor."

"ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ, İMKANIMIZ YOK"

Fuarı gezen bir çiftçi, "Yeni geldim öyle bakıyoruz. Almayı düşünmüyoruz, imkanımız yok. Sadece gezmek için çocuklara hafta sonu etkinliği olsun diye geldik" diye konuştu, bir başka çiftçi ise "İyi mal alırsan iyi para, biraz zayıf mal alırsan zayıf para" dedi.

"KÖYLÜ HAYVANCILIK YAPMADIĞI SÜRECE YAŞANTI SIFIR"

Üreticinin aldığıyla sattığı başa baş diyen bir başka çiftçi, "Fuar gayet iyi, canlı. Çiftçi bu fiyatlardan memnun değil. Çünkü akaryakıt pahalı, gübre pahalı, traktör pahalı. Şimdi adamın aldığıyla sattığı başa baş geliyor. Kar yok. Kredi yüksek. Köylü hayvancılık yapmadığı sürece yaşantı sıfır. Köylü illaki hayvancılık yapacak. Eğer kendi ekinini yedirirse en azından yüzde 30-40 karı var hayvancılığın. Eğer ben hayvancılık yapmayacağım diyorsa çok zor" değerlendirmesini yaptı.