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Konya Taşkent Belediyesi personel alacak

Konya Taşkent Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere garson, aşçı ve temizlik görevlisi olan 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:20
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Konya Taşkent Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Konya Taşkent Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere garson, aşçı ve temizlik görevlisi olan 6 işçi alacak.

Müracaat sayısının fazla olması durumunda mülakat yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ortaöğretim mezunu olmak

Taşkent ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgah

Sabıka kaydı

Kimlik fotokopisi

Eşi ve çocukların kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Diploma

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