﻿Konya Taşkent Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Konya Taşkent Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere garson, aşçı ve temizlik görevlisi olan 6 işçi alacak.
Müracaat sayısının fazla olması durumunda mülakat yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ortaöğretim mezunu olmak
Taşkent ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkametgah
Sabıka kaydı
Kimlik fotokopisi
Eşi ve çocukların kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Diploma
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