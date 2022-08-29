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Konya Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:30
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Konya Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
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Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyan öğretim üyesi adaylarının; Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama -Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlanmış 1 adet Akademik Dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren (Profesör: 6 adet, Doçent: 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi: 5 adet) USB Bellek ekleyerek, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dosyalar haricinde ayrıca Uygulama Esaslarının "Dosya Hazırlama Düzeni" Genel Dosya maddesinde belirtilen belgeler ile kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında başvurulan unvan için belirtilen sayıdaki faaliyeti "Başlıca Eser" olarak sunmaları gerekmektedir.

Adayların "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmaları ya da geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında .jpg formatında manuel olarak sisteme yüklenecek),

3. Diploma ve Transkript (Özel şartta belirtilen; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca transkript adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),

4. Öğrenci Belgesi (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),

5. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

6. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

7. Tecrübe şartı bulunan kadrolar için barkodlu SGK Hizmet Dökümü, (Hizmet Dökümünde meslek kodu yok ise ilgili kurumdan tecrübe belgesi alınacaktır.) (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

8. Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda sertifikalar (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek).

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