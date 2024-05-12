Konya Teknik Üniversitesi’nde torpil skandalı. İlan iptal edildi

Kaynak: Cumhuriyet
Konya Teknik Üniversitesi’nde torpil skandalı. İlan iptal edildi
Üniversitelerde akademik başarının yerini alan torpil, iyice gözle görülür bir hale gelmeye başladı. Bir torpil skandalı da Konya Teknik Üniversitesi’nde yaşandı.

Konya Teknik Üniversitesi, geçtiğimiz 31 Aralık’ta mimarlık fakültesi için kadro ilanı verdi. İlana, fakültenin dekanı Prof. Dr. Mine Ulusoy’un kızı başvuruda bulundu ve gerçekleştirilen sınavda da yüksek puanı Ulusoy’un kızı aldı. Fakat Rektörlük, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Şubat günü ilanı iptal etti.

ktun-rektorlugu-gorevine-prof-dr-osman-nuri-celik-atandi-2.jpegDEKANLIKTAN ATILDI

İddiaya göre, iptalin gerekçesi AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın, rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’ten kadroya alınmasını talep ettiği D.A.T’nin sınavda başarılı olamamasıydı. İlanın iptal edilmesinin ardından, yapılan sınavda en yüksek puanı alan dekan Ulusoy’un kızı, “hakkının elinden alındığı” gerekçesiyle Rektörlüğe dava açtı.

ekran-goruntusu-2024-05-12-105750.pngDavanın açılmasıyla birlikte, Rektörlük, dekan Ulusoy’un görevden alınmasını istedi ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), mevzuatta bulunan “bir memurun ancak disiplin soruşturması kapsamında ve 3 ayı geçmemek koşuluyla görevden alınabilir” kuralına uymadı ve Ulusoy’u dekanlık görevinden aldı.

Ulusoy’un yerine ise biri atanana kadar rektör Prof. Dr. Çelik görevlendirildi. Prof. Ulusoy’un görevden alınması gerekçesini sorduğu Çelik, iddialara göre, “Kızın kurumumuzu mahkemeye vererek zedeledi. Bu yüzden seni dekanlıktan aldık” cevabını verdi.

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