Konya Valiliği’nden polise bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Kaynak: İHA
Konya Valiliği’nden polise bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Konya'nın sinir krizi geçiren bir hastanın polis ekibine saldırması sonucunda bir polis memurunun ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin Konya Valiliği bir açıklama yayınladı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "13 Ekim 2024 günü Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli Polis Memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yaralı vaziyette yakalanmış olup, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz" denildi.

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