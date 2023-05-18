Konyaaltı 19 Mayıs’a hazır

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Konyaaltı 19 Mayıs’a hazır

Konyaaltı Belediyesi'nin ‘Gençlik Şöleni’ programında, vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak. 19 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 13.00’te Belediye Hizmet Binası önünde DJ Performansı ile başlayacak etkinlikler, gün boyunca her yaştan vatandaş için düzenlenecek etkinlik ve konserlerle devam edecek.

19 Mayıs kutlamaları, saat 14.00’te Lb Club Dance Sahne Senin, Show Sotp Dance ve Chi Studio Grup, Antalya Tango Dans Okulu ile devam edecek, saat 15.45’te The Preachers konseriyle 19 Mayıs coşkusu sürecek. Brezilya Dans Gösterisi ve Antalya Sirk Okulu, 35x07 Orkestrası ve Africa Akrobasi Gösterisi performansları da gündüz bölümünde vatandaşla buluşacak.

Çocuklar için de etkinliklerin yer alacağı 19 Mayıs Gençlik Şöleni, saat 19.00’da başlayacak Grup Santral konseriyle devam edecek. Saat 19.50’de ise Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu farklı yörelerin kendine has halk oyunlarını izleyenlerle buluşturacak. Saat 20.30’da Grup Sekiz Beş ve saat 21.30’da da White Magic’in sahne alacağı 19 Mayıs etkinlikleri, saat 22.30’daki DJ performansıyla sona erecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak için bütün hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum’’ dedi.

ekran-alintisi.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı