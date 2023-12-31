Konyaaltı sahili kışın ortasında doldu

Kaynak: İHA
Konyaaltı sahili kışın ortasında doldu
Antalya’nın dünyaca ünlü sahili, kışın ortasında doldu. Yeni yılın son gününde havanın sıcak olmasını fırsat bilenler, sahilde yaz günlerini aratmayan manzaralar yaşanmasına neden oldu.

2024 yılına sayılı saatler kala Antalya'da yaşayanlar ve tatillerini geçiren turistler, yılın son gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Havanın 21 deniz suyu sıcaklığının 20,6 derece ölçüldüğü kentte, sahile gelenler hem güneşlendi hem de deniz keyfi yaptı. Denize girenler kadar, sahil bandında oturup sohbet edenlerin, piknik yapanların çoğunlukta olduğu görüldü. Bazı turistler ise sörf tahtası ise falezler bölgesinde gezi yaptı, bazıları ise sadece güneşlendi. Sahildeki yoğunluk ve Akdeniz'in mavilikleri havadan da görüntülendi.

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Manzarayı izleyen Emir Ülker, "Antalya'da bugün hava çok güzel. Tam yazlık bir hava var. 2023 yılının başları zordu, Hatay'da deprem bölgesindeydim. Ama sonlarına doğru toparladık. Akşam ailemle vakit geçireceğim. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" dedi

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İzmir'den gelen İlker Akliman ise "İzmir'le Antalya'nın havası aynı gidi. Tatil amacıyla geldik. Buruk bir yılbaşı olacak. Ülkemizin için en iyisini diliyoruz. 2023 yorucu geçti bizim için. 3 günlüğüne geldik, Kaleiçi'ndeki aktivitelere bakacağız" diye konuştu.

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