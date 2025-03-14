Konyaaltı sakinleri ücretsiz etkinliklerde buluşuyor

Konyaaltı Belediyesi, “Harekete Geç Konyaaltı” sloganıyla gerçekleştirdiği kurs ve etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda her yaştan vatandaş, ilçenin kırsalından merkezine birçok noktada sporla buluşuyor. Futbol, basketbol, tenis, oryantiring, yoga, eğitsel oyunlar, sabah sporu, pilates ve güreş branşlarında devam eden kurslarda vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

Pilates kursuna katılan kursiyer Nihal Ülger, “İlk olarak 3 yıl önce yogaya, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde başladım. Belediyenin pilates kursuna ise geçen yaz başladım. Diğer arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.

Kursların ücretsiz olmasının ilgisini çektiğini aktaran Ülger, “Yogaya başladıktan sonra zumbaya gittim. Ardından ise pilatesle tanıştım. Bu imkanları bizlere sunduğu için Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a ve bizlere pilatesi sevdirdiği için öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Pilatesin böyle olduğunu bilmiyordum. Buraya severek geliyorum” diye konuştu.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde devam eden kurslara katılan Karatepe Mahallesi sakini kursiyer Selma Aktaş, “Haftada 2 gün buraya geliyoruz. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Burada herkesin her yere gitmeye fırsatı olmuyor. Mahallemize böyle bir fırsat gelmesi çok güzel. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a ve emeği geçen ekibinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendilerine sunulan bu güzel aktivite için teşekkürlerini ileten Karatepe Mahallesi sakini kursiyer Ayten Güneş ise “Köyde yaşadığımız için bazı şeylerden mahrum kalıyoruz. Bir yerlere gidip gelmek zamanımızı alıyor. Sporu mahallemize getiren Başkanımıza bu güzel aktivite için minnettarız. Çok memnun kaldık” dedi.

Konyaaltı’nın farklı noktalarında 3 Şubat’ta başlayan kurslar, 25 Mayıs’a kadar devam edecek.