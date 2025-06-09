Konyaaltı’nda banklar rengarenk

Kaynak: İHA
Konyaaltı’nda banklar rengarenk

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan parkları güzelleştirme ve belirli noktalarda bulunan bank ve oturma gruplarının bakım çalışmalarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın talimatıyla, parklarda ailelerin rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için güvenlik kameraları takan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de ilçede bulunan tüm bank ve oturma gruplarını farklı renklere boyuyor.

Turkuazdan pembeye, yeşilden maviye kadar daha birçok canlı rengin tercih edildiği boyamalarla ilçedeki oturma grupları, göze hitap eden bir hale getiriliyor. Yapılan çalışmalarla farklı renklerin ilçede canlılık sağlaması ve mutluluk seviyesini artırması amaçlanıyor.

aw472810-02.jpg

aw472810-03.jpg

aw472810-04.jpg

Son Haberler
Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanında
Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanında
CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!
CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!
Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti
Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti
TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Cipin takla anı yürekleri ağza getirdi!
TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu
Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu